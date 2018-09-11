19:11 11.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Мрия совершила 13-часовой перелет в США

Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" совершил почти 13-часовой перелет из Украины в США, преодолев дистанцию более 10 000 километров.

Мрия совершила 13-часовой перелет в США

Особенностью этого перелета является то, что украинский самолет-гигант не совершал остановок.

Напомним, что Ан-225 "Мрия" занесен в книгу рекордов Гиннеса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее количество авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики по своей взлетной массе (600 тонн), массе перевозимого груза (до 250 тонн), габаритным размерам, дальности полета (более 14 тыс. Км) и т.д.

Грузовая кабина "Мрии" способна вместить 16 универсальных 10-тонных контейнеров, 80 автомобилей, а на внешней подвеске могут перевозиться грузы диаметром 7-10 м и длиной до 70 м, космические корабли многоразового действия и прочее.

Как сообщал "УРА-Информ", из-за забастовки, объявленный пилотами и бортпроводниками Ryanair в Германии, ирландском лоукостеры пришлось отменить 150 рейсов, запланированных на 12 сентября. В авиакомпании Ryanair предупредили, что забастовка пилотов и бортпроводников в Германии может привести к увольнениям работников авиаперевозчика в этой стране.


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