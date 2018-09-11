09:41 11.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Мировые цены на нефть рекордно выросли

Во вторник утром, 11 сентября, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли в цене до 77,51 доллара за баррель

Мировые цены на нефть рекордно выросли

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,18%. При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,59 доллара за баррель, прибавив 0,07%.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать опасения, связанные с сокращением поставок этого сырья из Ирана в связи с грядущим вступлением в силу американских санкций против страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение восьми месяцев текущего года средняя цена российской нефти марки Urals составила 69,73 долларов за баррель. В прошлом году за этот период стоимость фьючерсов на нефть составляли 50,09 долларов за баррель, таким образом, в 2018 году нефть увеличилась на 39%.


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