Мировые цены на нефть рекордно выросли

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,18%. При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,59 доллара за баррель, прибавив 0,07%.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать опасения, связанные с сокращением поставок этого сырья из Ирана в связи с грядущим вступлением в силу американских санкций против страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение восьми месяцев текущего года средняя цена российской нефти марки Urals составила 69,73 долларов за баррель. В прошлом году за этот период стоимость фьючерсов на нефть составляли 50,09 долларов за баррель, таким образом, в 2018 году нефть увеличилась на 39%.