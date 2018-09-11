Киевсовет согласился принять долги Киевэнерго

За соответствующее решение проголосовало 76 депутатов.

Как отметил замглава КГГА Петр Пантелеев, Киевтеплоэнерго сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства, а основную сумму – за счет передачи коммунальному предприятию задолженности потребителей перед Киевэнерго.

В то же время Пантелеев подчеркнул, что данное решение Киевсовета может быть отменено, если Киевэнерго не передаст КП все источники погашения задолженностей.

"Киевтеплоэнерго не является правопреемником штрафов, начисленных на долги Киевэнерго", - сказал замглава КГГА.

Стоит добавить, что задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом составляет примерно 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед Киевэнерго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), своим постановлением установил тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.