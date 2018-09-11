Киевсовет согласился принять долги Киевэнерго

Во вторник, 11 сентября, представители Киевского городского совета согласились принять миллиардные долги Киевэнерго перед Нафтогазом Украины. Таким образом, этот шаг даст возможность вернуть горячую воду киевлянам, а коммунальным службам – исполнить работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.
За соответствующее решение проголосовало 76 депутатов.
Как отметил замглава КГГА Петр Пантелеев, Киевтеплоэнерго сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства, а основную сумму – за счет передачи коммунальному предприятию задолженности потребителей перед Киевэнерго.
В то же время Пантелеев подчеркнул, что данное решение Киевсовета может быть отменено, если Киевэнерго не передаст КП все источники погашения задолженностей.
"Киевтеплоэнерго не является правопреемником штрафов, начисленных на долги Киевэнерго", - сказал замглава КГГА.
Стоит добавить, что задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом составляет примерно 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед Киевэнерго.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), своим постановлением установил тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.