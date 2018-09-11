16:39 11.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203389:labazovych

Киевсовет согласился принять долги Киевэнерго

Во вторник, 11 сентября, представители Киевского городского совета согласились принять миллиардные долги Киевэнерго перед Нафтогазом Украины. Таким образом, этот шаг даст возможность вернуть горячую воду киевлянам, а коммунальным службам – исполнить работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

Киевсовет согласился принять долги Киевэнерго

За соответствующее решение проголосовало 76 депутатов.

Как отметил замглава КГГА Петр Пантелеев, Киевтеплоэнерго сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства, а основную сумму – за счет передачи коммунальному предприятию задолженности потребителей перед Киевэнерго.

В то же время Пантелеев подчеркнул, что данное решение Киевсовета может быть отменено, если Киевэнерго не передаст КП все источники погашения задолженностей.

"Киевтеплоэнерго не является правопреемником штрафов, начисленных на долги Киевэнерго", - сказал замглава КГГА.

Стоит добавить, что задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом составляет примерно 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед Киевэнерго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), своим постановлением установил тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.


Поделиться
Читайте также:
 
Москва и Пекин посылают сигнал Вашингтону 17 лет после теракта 11 сентября: эти теории заговора упорно продолжают существовать В Украине впервые проведут биатлонную Гонку чемпионов "В голове – туман, тело немеет": у Сенцова началась гипоксия
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив