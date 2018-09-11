Кабмин закладывает в Госбюджет-2019 дефицит на уровне 2,2%, - Гройсман

Об этом во вторник, 11 сентября, во время форума "Полная мобилизация: общий план действий" в Киеве, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, правительство планируем на следующий год в государственном бюджете уменьшение предельного дефицита.

Это та рамка, которую мы должны сегодня удерживать, - сказал отметил глава правительства, добавив, что Стратегия управления государственным долгом предусматривает к 2020 году уменьшения государственного долга по отношению к ВВП не менее 50%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что Кабинет министров Украины на сегодняшний день выходит на финальную версию проекта Государственного бюджета на 2019. Кабмин готов представить документ в установленные сроки, то есть до 15 сентября. Сейчас идет работа над финальной версией бюджета. Он будет представлен вовремя. Будут определены реальные показатели и цифры, - отметил премьер.