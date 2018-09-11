Депутаты предлагают повысить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя

Соответствующий законопроект №9065, который зарегистрирован в Верховной Раде. Как сказано в документе парламентарии предлагают запретить продажу алкогольных и табачных изделий ближе, чем за 200 метров от учебных заведений, если площадь торговой точки составляет менее 40 квадратных метров.

Вместе с тем документ также предлагает налагать трав в 500 тысяч гривен за несоблюдение ограничений по продаже алкоголя и сигарет, тогда как сейчас штраф составляет 6800 гривен.

В Кодексе об административных правонарушениях Украины парламентарии предлагают предусмотреть штрафы от одной до двух тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан за нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями.

Приобретение алкоголя и сигарет для несовершеннолетнего предлагается наказывать штрафом от 10 до 25 не облагаемых минимумов доходов граждан.

Депутаты также предлагают дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, которая вводит ответственность с вовлечение несовершеннолетних в антисоциальную деятельность - распитие алкоголя и употребление табачных изделий.

За такие действия предлагают наказывать общественными работами на срок от 150 до 240 часов со штрафом от тысячи до трех тысяч н еоблагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заверил, что Кабинет Министров Украины запланировал повышение "минималки" с 1 января 2018 году. Минимальная заработная плата в следующем году вырастет до 4170 гривен.