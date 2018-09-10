В Украине выросли объемы возмещения бизнесу НДС - ГФС

Такие данные в понедельник, 10 сентября, опубликовала Государственная фискальная служба. По данным ведомства в течение января-августа текущего года налогоплательщикам возмещено 85,2 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 7,3 миллиардов гривен. Так, в январе-августе 2017 года плательщикам было возвращено 77,9 миллиардов гривен НДС, - сказано в сообщении ведомства.

При этом, уточнили в ГФС, только в августе сумма возмещенного НДС составила 10 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала года ГФС предоставила рассрочки НДС при ввозе оборудования на территорию Украины на общую сумму более 4,5 миллианов евро и 927 тысяч долларов.