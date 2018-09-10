Украина за два года должна выплатить более десяти миллиардов долларов по внешнему долгу, - НБУ

Об этом говорится в отчете Совета по финансовой стабильности Национального банка Украины. Как сказано в сообщении пресс-службы регулятора, в отчете отмечается необходимость дальнейшего прогресса в проведении реформ, предусмотренных программой с Международным валютным фондом.

Осуществление таких реформ является крайне важным для макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров, - подчеркнули в НБУ, добавив, что Украина уже выполнила одно из двух принципиальных требований МВФ и приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". В данный момент, остается еще одно - приведение тарифов на газ для населения к рыночному уровню.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Министерства финансов Украины, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины за июль 2018 года сократился на 0,76% или на 590 миллионов гривен и составил 75,71 миллиардов гривен.