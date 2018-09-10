Украина вдвое уменьшила импорт газа из ЕС - ФОТО

Отмечается, что таких показателей удалось достигнуть за счет ресурса НАК Нафтогаз Украины и других клиентов до начала сезона отбора.

Всего с начала текущего года, поступление природного газа из стран ЕС составило 6,9 млрд куб. м, что на 2,5 млрд куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит добавить, что наибольшие объемы углеводородов было импортировано газотранспортным коридором из Словакии, Венгрии и Польши.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Евросоюз готов отменить все пошлины и ограничения на ввоз американских промышленных товаров в рамках новых торговых договоренностей. Однако это случится в том случае, если США сделают то же самое.