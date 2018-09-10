С сегодняшнего дня "Укрпошта" повысит тарифы на доставку писем

Отмечается, что тарифы на услуги почтовой связи будут повышаться в два этапа, первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года.

Так, в соответствии с новыми ценами за доставку неприоритетных писем весом до 50 г цены вырастут - на две грн.

Повышена также стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 грн (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.

Уже во втором этапе повышений, на эти же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности – на 15,3% внутри области, на 11,1% - по Украине соответственно.

Однако, тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений в рамках услуги "Укрпошта Стандарт" не изменяются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг 14 июня рассмотрит предложение о снижении тарифов на отопление для большинства жителей Киева. Поэтому, местные жители Киева имеют большую надежду, что платить за коммунальные услуги они станут гораздо меньше.