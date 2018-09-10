Омелян рассказал, сколько нужно денег на транспортную стратегию Украины

Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с главой Представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли в понедельник, 10 сентября.

По его словам, более половины из требуемых 60 миллиардов гривень предусмотрено из Дорожного фонда, бюджета "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств. При этом, другие средства планируют привлечь за счет внешних частных инвестиций, государственного частного партнерства, подчеркнул Омелян.

Напоследок министр инфраструктуры Украины добавил, что ведомство пока никаких концессий, внешних финансовых институтов, а также займов не рассматривает.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", участок автодороги государственного значения М-05 "Киев - Одесса" будут ремонтировать белорусы. Предприятие предложило самую низкую цену в 694,999 миллионов гривен.