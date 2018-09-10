18:14 10.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203298:labazovych

Омелян рассказал, сколько нужно денег на транспортную стратегию Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что реализация транспортной стратегии до 2030 года будет стоить 60 миллиардов долларов. 

Омелян рассказал, сколько нужно денег на транспортную стратегию Украины

Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с главой Представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли в понедельник, 10 сентября.

По его словам, более половины из требуемых 60 миллиардов гривень предусмотрено из Дорожного фонда, бюджета "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств. При этом, другие средства планируют привлечь за счет внешних частных инвестиций, государственного частного партнерства, подчеркнул Омелян.

Напоследок министр инфраструктуры Украины добавил, что ведомство пока никаких концессий, внешних финансовых институтов, а также займов не рассматривает.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", участок автодороги государственного значения М-05 "Киев - Одесса" будут ремонтировать белорусы. Предприятие предложило самую низкую цену в 694,999 миллионов гривен.

 


Поделиться
Читайте также:
 
Россия проводит самые большие в своей истории военные маневры Украинский паспорт поднялся на 24 место в рейтинге ЕСПЧ может сообщить о сроках рассмотрения украинского иска о политзаключенных в сентябре EURACOAL назвал абсурдом заявления Геруса о том, что Украина должна везти уголь из Роттердама
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив