10:32 10.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ намерен пересмотреть свой макроэкономический прогноз

Национальный банк Украины готовит пересмотр свои макроэкономического прогноза.

НБУ намерен пересмотреть свой макроэкономический прогноз

Регулятор намерен учесть результаты визита миссии Международного валютного фонда в Украину. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник 10 сентября на официальном сайте НБУ, сейчас идет пересмотр макроэкономического прогноза.

Обновленной прогноз, в том числе с учетом результатов визита миссии Международного валютного фонда в Украину, будет обнародован во время следующего пресс-брифинге по вопросам монетарной политике 25 октября на опубликован в инфляционном отчете 1 ноября.

Напомним, макроэкономический прогноз, который Национальный банк обнародовал в июле, предусматривает повышение цен на газ для граждан в рамках договоренностей с МВФ два этапа на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году.

Такое повышение цен на газ будет определять примерно 0.5 процентных пункта прямого вклада в инфляцию в 2018 году и 0.3 процентных пункта в 2019 году.

Как сообщал УРА-Информ, глава Центробанка Яков Смолий на прошлой неделе заявил, чт Национальный банк Украины с начала третьего квартала во время интервенций для поддержания курса гривны продал на межбанковском валютном рынке на 700 миллионов долларов. При этом продал НБУ больше, чем купил.


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