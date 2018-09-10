Нацбанк на понедельник укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 10 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2826.4977 грн;
100 евро - 3282,977 грн.
При этом регулятор установил на 10 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1091.169573;
Серебро - 12.963180;
Платина - 717.904620;
Палладий - 888.747754.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2822,4632 грн;
100 евро - 3283,6537 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.