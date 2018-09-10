Наличный доллар в понедельник почти не изменился

Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,35 гривен, а евро можно купить по 32,94 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,27, продажи 28,24 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,1200, продажи - 28,3561 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 32,65, продажи - 32,64 - 33,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,3658, продажи - 32,9487 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,720 - 4,020, продажи - 4,000 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,694, продажи 4,174 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 7 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на восемь копеек. Наличный евро держится выше 33 гривен. Таким образом, доллар продавался по 28,34 гривен, а евро можно было купить по 33,06 гривен.