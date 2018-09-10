Минфин предлагает упростить использование кассовых аппаратов для предпринимателей

В частности, новыми изменениями будет прекращена практика ежедневного вклеивания чеков. Как сообщает пресс-служба министерства, ведомство представит для публичного обсуждения проект приказа, который упрощает регистрацию РРО.

Указано, что проект приказа Минфина должен способствовать внедрению новейших кассовых аппаратов. Приказ вступит в силу после его утверждения. Сейчас же происходит его обсуждение на сайте Министерства финансов, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне, Министерство финансов выработало решения, упрощающие использование кассовых аппаратов и инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей. После принятия соответствующих изменений для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.