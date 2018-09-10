22:15 10.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин предлагает упростить использование кассовых аппаратов для предпринимателей

Министерство финансов Украины опубликовало проект приказа, согласно которому предлагается упростить процесс использования регистраторов расчетных операций.

Минфин предлагает упростить использование кассовых аппаратов для предпринимателей

В частности, новыми изменениями будет прекращена практика ежедневного вклеивания чеков. Как сообщает пресс-служба министерства, ведомство представит для публичного обсуждения проект приказа, который упрощает регистрацию РРО.

Указано, что проект приказа Минфина должен способствовать внедрению новейших кассовых аппаратов. Приказ вступит в силу после его утверждения. Сейчас же происходит его обсуждение на сайте Министерства финансов, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне, Министерство финансов выработало решения, упрощающие использование кассовых аппаратов и инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей. После принятия соответствующих изменений для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.


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