10:15 10.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что проект бюджета Кабмин представит до 15 сентября

Кабинет министров Украины на сегодняшний день выходит на финальную версию проекта Государственного бюджета на 2019.

Гройсман заверил, что проект бюджета Кабмин представит до 15 сентября

Кабмин готов представить документ в установленные сроки, то есть до 15 сентября. Об этом накануне сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

Как сообщает пресс-служба правительства, сейчас идет работа над финальной версией бюджета. Он будет представлен вовремя. Будут определены реальные показатели и цифры, – заверил премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 6 сентября, утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год. Всего на нужды сектора национальной безопасности и обороны в следующем году будет направлено более 5% ВВП.

При этом секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов отметил, что одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих.


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