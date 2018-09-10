Гройсман заверил, что проект бюджета Кабмин представит до 15 сентября

Кабмин готов представить документ в установленные сроки, то есть до 15 сентября. Об этом накануне сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

Как сообщает пресс-служба правительства, сейчас идет работа над финальной версией бюджета. Он будет представлен вовремя. Будут определены реальные показатели и цифры, – заверил премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 6 сентября, утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год. Всего на нужды сектора национальной безопасности и обороны в следующем году будет направлено более 5% ВВП.

При этом секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов отметил, что одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих.