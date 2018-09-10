11:32 10.09.2018 | Экономика | Новости
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ЕС намерен ужесточить борьбу с отмыванием денег

Европейский союз намерен усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ЕС намерен ужесточить борьбу с отмыванием денег

Как сообщает в понедельник, 10 сентября, Financial Times, новое законодательство Евросоюза даст европейским банковым регуляторам больше возможностей и ресурсов для расследования этих вопросов.

Издание также напоминает, что недавно была создана Европейская прокуратура, которая как запланировано, сможет начать расследовать финансирование терроризма против всех членов ЕС с 2025 года.

Эти меры принимаются на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло до 30 миллиардов долларов связанных с Россией и бывшим СССР.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Испании в январе начала расследование фактов отмывания российскими чиновниками 30 миллионов евро в стране. Деньги отмывались через страну Европейского союза в рамках более масштабного мошенничества, обнародованного российским осведомителем Сергеем Магнитским. Как сообщает издание Еuobserver, возглавит новое расследование испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делам против российской мафии в Испании.


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