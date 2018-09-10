11:39 10.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Домбровскис посетит Украину для подписания макрофинансовой программы ЕС

Заместитель председателя Европейской Комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис 13–14 сентября будет находится с рабочим визитом в Киеве. Так, в рамках поездки состоится подписание программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Домбровскис посетит Украину для подписания макрофинансовой программы ЕС

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Как отмечается, 13-14 сентября Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, исполняющей обызанности министра финансов Украины Оксаной Маркаровой.

Кроме того, представительство Еврокомиссии примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина согласовала с Европейским Союзом условия получения одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.


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