Домбровскис посетит Украину для подписания макрофинансовой программы ЕС

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Как отмечается, 13-14 сентября Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, исполняющей обызанности министра финансов Украины Оксаной Маркаровой.

Кроме того, представительство Еврокомиссии примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина согласовала с Европейским Союзом условия получения одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.