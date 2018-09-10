Домбровскис посетит Украину для подписания макрофинансовой программы ЕС

Заместитель председателя Европейской Комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис 13–14 сентября будет находится с рабочим визитом в Киеве. Так, в рамках поездки состоится подписание программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
Как отмечается, 13-14 сентября Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, исполняющей обызанности министра финансов Украины Оксаной Маркаровой.
Кроме того, представительство Еврокомиссии примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина согласовала с Европейским Союзом условия получения одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.