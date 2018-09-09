"Нафтогаз" планирует добывать два миллиарда кубов газа в год

ДТЭК планирует принимать участие в будущих аукционах Госгеонедр по продаже специальных разрешений.

По словам Тимченко, уже разработан стратегический план, который поможет достичь таких планов.

С начала текущего года "ДТЭК Энерго" закончило с чистой прибылью 5,404 млрд гривен, в том числе во втором квартале он составлял 1,06 млрд гривен.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" с начала мая 2018 года поднимает минимальную стоимость газа для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен за тысячу кубометров с учетом НДС сравнительно с апрелем.