15:29 09.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" планирует добывать два миллиарда кубов газа в год

Компания "ДТЭК Нафтогаз" имеет планы до 2022 года, увеличить добычу газа с 1,6 млрд кубометров в 2018 году до двух млрд кубометров. Как утверждает гендиректор компании Максим Тимченко, в течении нескольких лет возможно достичь такого прогресса.

ДТЭК планирует принимать участие в будущих аукционах Госгеонедр по продаже специальных разрешений.

По словам Тимченко, уже разработан стратегический план, который поможет достичь таких планов.

С начала текущего года "ДТЭК Энерго" закончило с чистой прибылью 5,404 млрд гривен, в том числе во втором квартале он составлял 1,06 млрд гривен.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" с начала мая 2018 года поднимает минимальную  стоимость газа для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен за тысячу кубометров с учетом НДС сравнительно с апрелем.


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