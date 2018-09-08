15:17 08.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина заполнила свои хранилища газом на зиму

В подземных хранилищах Украины увеличились объемы газа до 14,987 млрд куб. м. об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Украина заполнила свои хранилища газом на зиму

Так, за последние сутки ПХГ было закачано 56,73 млн куб. м газа. Кроме того, из Словакии также поступило 24,50 млн куб. м, из Венгрии - 15,86 млн куб. м газа, из Польши голубое топливо не поступало.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 48%. В планах украинского Кабмина до начала отопительного сезона закачать 17 млрд кубометров газа.

За первое полугодие 2018 года Украина импортировала более 4,1 млрд кубов газа из ЕС на 1,5 млрд долларов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на третье сентября увеличился до 14,814 млрд куб. м. Как отмечается, за прошедшие сутки в ПХГ Украины было закачано 60,59 млн куб. м газа. При этом, за 24 часа из подземных хранилищах голубое топливо не отбиралось. 


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