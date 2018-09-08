Украина продолжает оставаться "житницей Европы"

Согласно опубликованной информации, около трети от общего объема экспорта составила пшеница - 3,7 млн тонн (в том числе продовольственной - 2,2 млн тонн, фуражной - более 1,5 млн тонн), ячменя — более 1,6 млн тонн, кукурузы — более 1,3 млн тонн.

Только в течении летнего сезона урожайность позволила экспортерам увеличить поставки на 1,2 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - более 1,1 млн тонн, сои - 0,05 млн тонн.

Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 7,8 млн тонн зерновых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2018 года Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки. Общий показатель продаж в сравнении с прошлым годом упал на 12 процентов.