06:00 08.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает оставаться "житницей Европы"

В январе-августе 2018 года Украина экспортировала в европейские страны 6,88 млн тонн зерновых культур. Об этом свидетельствуют данные Госпродпотребслужбы.

Украина продолжает оставаться

Согласно опубликованной информации, около трети от общего объема экспорта составила пшеница - 3,7 млн тонн (в том числе продовольственной - 2,2 млн тонн, фуражной - более 1,5 млн тонн), ячменя — более 1,6 млн тонн, кукурузы — более 1,3 млн тонн. 

Только в течении летнего сезона урожайность позволила экспортерам увеличить поставки на 1,2 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - более 1,1 млн тонн, сои - 0,05 млн тонн.

Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 7,8 млн тонн зерновых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2018 года Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки. Общий показатель продаж в сравнении с прошлым годом упал на 12 процентов. 


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