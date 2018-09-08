16:13 08.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стали известны новые сроки поднятия "минималки" в Украине

В 2018 году повышение размера минимальной зарплаты скорее всего не предвидится, хотя и не исключается, что ее рост может припасть на его конец. Об этом рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Стали известны новые сроки поднятия

По его мнению, повышения не стоит ожидать, так как для этого нужно будет вносить изменения в госбюджет, а он уже сейчас выполняется с довольно заметным дефицитом.

Кроме того, финансовый эксперт Алексей Кущ также считает, что в нынешнем году "минималку" трогать не будут.

По словам специалиста, в 2018 году инфляция, скорее всего, выйдет за рамки прогнозных показателей, а увеличение размера минимальной зарплаты в Украине традиционно стимулирует рост цен. Это - еще аргумент в пользу того, чтобы не увеличивать размер минимальной зарплаты в нынешнем году, отметил Кущ.

В свою очередь, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что увеличение "минималки" возможно и до конца текущего года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в МЭРТ считают, что до конца реальный уровень минимальной заработной платы вырастет на 18 процентов. Специалисты ведомства представили два сценария развития экономической конъюнктуры в стране.


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