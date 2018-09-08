Стали известны новые сроки поднятия "минималки" в Украине

По его мнению, повышения не стоит ожидать, так как для этого нужно будет вносить изменения в госбюджет, а он уже сейчас выполняется с довольно заметным дефицитом.

Кроме того, финансовый эксперт Алексей Кущ также считает, что в нынешнем году "минималку" трогать не будут.

По словам специалиста, в 2018 году инфляция, скорее всего, выйдет за рамки прогнозных показателей, а увеличение размера минимальной зарплаты в Украине традиционно стимулирует рост цен. Это - еще аргумент в пользу того, чтобы не увеличивать размер минимальной зарплаты в нынешнем году, отметил Кущ.

В свою очередь, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что увеличение "минималки" возможно и до конца текущего года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в МЭРТ считают, что до конца реальный уровень минимальной заработной платы вырастет на 18 процентов. Специалисты ведомства представили два сценария развития экономической конъюнктуры в стране.