13:52 08.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин и Госказначейсво должны возместить переселенцам ущерб за утраченное имущество

Печерский районный суд Киева вынес решение взыскать с Кабмина и Госказначейской службы средства за утраченное имущество переселенцев. Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Кабмин и Госказначейсво должны возместить переселенцам ущерб за утраченное имущество

Так, согласно решению суда государство в лице Кабмина и Государственной казначейской службы должно уплатить примерно 24,5 млн гривен семье переселенцев, которая подала иск к государству по поводу возмещения материального и морального вреда, причиненного в ходе боевых действий. Иск переселенцев удовлетворен частично.

Также, согласно решению Кабинет министров должен выплатить семье 10 тысяч гривен морального ущерба.

Кроме того, с государства должны быть взысканы денежные средства в размере 16,60 млн гривен за второй разрушенный дом и 501 тысяча гривен за уничтожение движимого имущества, которое находилось в доме.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве социальной политики Украины определили точное число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса. Всего за неделю число приехавших из оккупированных территорий увеличилось на 849 человек.


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