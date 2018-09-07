18:34 07.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине начался бум частных солнечных электростанций

В последнее время количество людей, которые установили у себя панели для преобразования энергии солнца в электричество, увеличилась почти в 120 раз.

В Украине начался бум частных солнечных электростанций

Украина переживает всплеск интереса к дешевой солнечной энергии. Уже 4700 домохозяйств по всей стране, как показывают данные Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, установили у себя солнечные батареи.

Три с половиной года назад таких станций в стране было всего 40, а их общая мощность была равна 0,3 МВт. Сейчас же этот показатель для частных солнечных панелей достиг 90 МВт.

С одной стороны, это лишь 1% от общего производства энергии, с другой - всего в 7 раз меньше соответствующего показателя знаменитого ДнепроГЭСа.

Как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начало монетизацию субсидий для экономных. Теперь каждый гражданин нашей страны, который сэкономил газ зимой, получит около 700 грн.


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