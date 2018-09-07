В Украине на треть сократилось автопроизводство

Отметим, что в августе с украинских автозаводов вышло всего 470 единиц автотранспортной техники, что на 37% меньше по сравнению с августовским показателем прошлого года.

Как известно, неплохие результаты показал завод Еврокар, где было собрано 413 легковых автомобилей марки Skoda. При этом, по сравнению с августом 2017 года, объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 27%.

Однако, в этом месяце изготовили только один грузовой автомобиль, против 32 штук годом ранее.

Согласно статистике, отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию о своих объемах производства с августа 2016 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский автопром по сравнению с прошлым годом значительно уменьшил производство. По данным эксперты производство сократилось на 57%. Всего в прошлом месяце было выпущено 221 единицу автотранспорта. Отрицательная динамика зафиксирована также и по отношению к июньскому показателя текущего года.