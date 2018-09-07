09:16 07.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине рассказали, какие доходы получают местные бюджеты в результате децентрализации

В течение января-августа текущего года доходы местных бюджетов выросли до 148,7 миллиардов гривен.

В Кабмине рассказали, какие доходы получают местные бюджеты в результате децентрализации

При этом прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 23,1%, или 27,9 миллиардов гривен. Об этом в четверг, 6 сентября, рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

По его словам, рост бюджетов развития произошло во всех регионах, при этом.

По 13 областях обеспечено темп прироста поступлений выше среднего по Украине. Вместе с тем самые высокие темпы в Полтавской, Донецкой, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Волынской областях.

Зубко также отметил, что по статьям доходов наибольший прирост - в результате введения налога на доходы физических лиц и по единому налогу.

В частности, налог на доходы физических лиц - прирост 26,8%, или 18,3 млрд гривен и единый налог - прирост 27,6%, или 4,1 миллиардов гривен, - подытожил вице-премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Конституции заявил, что окончательное принятие изменений к Конституции Украины в части децентрализации будет означать потерю ряда президентских полномочий.


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