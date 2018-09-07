Украинские города полностью планируют перейти на возобновляемую энергетику

Как отметили в организации, этот меморандум обязывает город к сокращению потребления энергии, отказ от ископаемого топлива и постепенный переход энергобаланса на возобновляемые источники.

Власти Житомира отмечают, что такой переход вполне реалистичен, ведь в городе уже строят теплоэлектростанцию ​​на биотопливе, а также планируется строительство еще трех таких ТЭЦ. У города есть обязательства к 2020 году сократить выбросы CO2 на 20% и за три года в Житомире на треть сократили потребление тепловой энергии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская компания Facebook до 2020 года планирует полностью перейти на возобновляемую энергию.Так, компания обязуется сократить выбросы парниковых газов на 75%, а также перейти на полное использование возобновляемой энергии через десять лет. В компании уверены, что смогут продвигать энергетические рынки вперед.