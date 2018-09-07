У аграриев осенняя посевная кампания может начаться зимой

Воздушно-грунтовая засуха не позволяет провести аграриям посев озимых культур в привычный для них период.

В частности, в более позднее время к посеву приступят аграрии северных и восточных областей. Здесь прогнозируют оптимальные для начала засева условия на конец сентября - октябрь.

Аграрии южных областей начнут сеять озимые в еще более поздние сроки. В последние годы, в зависимости от погодных условий, здесь начинали сеять в октябре - ноябре, а иногда даже в начале декабря.

По словам метеорологов, сейчас сложилась нестандартная ситуация для южных областей Украины. С начала апреля они страдали от засухи, а сейчас выпало значительное количество осадков, от которых будет не только польза.

Как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины во вторник, 4 сентября, отменила государственное регулирование производства и реализации сахара.