17:12 07.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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У аграриев осенняя посевная кампания может начаться зимой

Сроки начала осенней посевной кампании текущего года будут более поздними за погодных условий.

У аграриев осенняя посевная кампания может начаться зимой

Воздушно-грунтовая засуха не позволяет провести аграриям посев озимых культур в привычный для них период.

В частности, в более позднее время к посеву приступят аграрии северных и восточных областей. Здесь прогнозируют оптимальные для начала засева условия на конец сентября - октябрь.

Аграрии южных областей начнут сеять озимые в еще более поздние сроки. В последние годы, в зависимости от погодных условий, здесь начинали сеять в октябре - ноябре, а иногда даже в начале декабря.

По словам метеорологов, сейчас сложилась нестандартная ситуация для южных областей Украины. С начала апреля они страдали от засухи, а сейчас выпало значительное количество осадков, от которых будет не только польза.

Как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины во вторник, 4 сентября, отменила государственное регулирование производства и реализации сахара.


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