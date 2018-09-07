НБУ потратил на поддержку гривны более 700 миллионов долларов, - Смолий

При этом продал НБУ больше, чем купил. Об этом в пятницу, 7 сентября, во время брифинга в Киеве заявил глава Центробанка Яков Смолий.

По его словам, чистая продажа валюты Национальным банком для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса составляет свыше 700 миллионов долларов США с начала третьего квартала.

Валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию, - заверил глава Нацбанка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 сентября НБУ выкупил на межбанке 40 миллионов долларов во время интервенций. Такие данные озвучил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.