07:00 07.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на пятницу вновь поднял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 7 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на пятницу вновь поднял курс гривны

100 долл - 2822,4632 грн;

100 евро - 3283,6537 грн.

При этом регулятор установил на 7 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1092.833471;

Серебро - 12.858465;

Платина - 702.360797;

Палладий - 896.553569.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 6 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2841,1552 грн;

100 евро - 3290,6260 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.


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