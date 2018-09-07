11:59 07.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203081:Polishuk

Наличный доллар в пятницу опустился до 28,34 гривен

В обменных пунктах Украины в пятницу, 7 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на восемь копеек.

Наличный доллар в пятницу опустился до 28,34 гривен

Наличный евро держится выше 33 гривен. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,34 гривен, а евро можно купить по 33,06 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,22, продажи 28,24 - 28,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,1004, продажи - 28,3410 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,72, продажи - 32,77 - 33,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,5050, продажи - 33,0640 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,740 - 4,050, продажи - 4,000 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,717, продажи 4,189 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 6 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на семь копеек. Наличный евро держится выше 33 гривен. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,42 гривен, а евро можно было купить по 33,06 гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
ФБР будут продолжать обучать украинских взрывотехников американским методам работы с минами Нападение с "Новичком" дает представление о наводящей страх военной спецслужбе Путина Нападение с "Новичком" дает представление о наводящей страх военной спецслужбе Путина ОБСЕ опубликовало очередные доказательства российского присутствия на Донбассе
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив