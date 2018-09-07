Наличный доллар в пятницу опустился до 28,34 гривен

Наличный евро держится выше 33 гривен. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,34 гривен, а евро можно купить по 33,06 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,22, продажи 28,24 - 28,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,1004, продажи - 28,3410 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,72, продажи - 32,77 - 33,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,5050, продажи - 33,0640 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,740 - 4,050, продажи - 4,000 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,717, продажи 4,189 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 6 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на семь копеек. Наличный евро держится выше 33 гривен. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,42 гривен, а евро можно было купить по 33,06 гривен.