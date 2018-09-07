Гройсман предлагает повысить оборонный бюджет до 201 миллиардов гривен

Как пояснил глава правительства в пятницу, 7 сентября в своем Twitter, вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны он предложил увеличить оборонный бюджет на 2019 год на 23 миллиарды гривен по сравнению с текущим годом.

При эффективном использовании такой бюджет дает возможность не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату нашим военным, - уверен премьер-министр.

Напомним, как сообща УРА-Информ, СНБО принял основные параметры оборонного бюджета на 2019 год. Отметим, на нужды сектора безопасности и обороны Украины будет направлено более 5% ВВП. Кроме того, СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море.