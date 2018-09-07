10:32 07.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман предлагает повысить оборонный бюджет до 201 миллиардов гривен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что оборонный бюджет на следующий год необходимо поднять до 201 миллиардов гривен.

Гройсман предлагает повысить оборонный бюджет до 201 миллиардов гривен

Как пояснил глава правительства в пятницу, 7 сентября в своем Twitter, вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны он предложил увеличить оборонный бюджет на 2019 год на 23 миллиарды гривен по сравнению с текущим годом.

При эффективном использовании такой бюджет дает возможность не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату нашим военным, - уверен премьер-министр.

Напомним, как сообща УРА-Информ, СНБО принял основные параметры оборонного бюджета на 2019 год. Отметим, на нужды сектора безопасности и обороны Украины будет направлено более 5% ВВП. Кроме того, СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море.


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