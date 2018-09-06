10:15 06.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина заполнила свои ПХГ газом на 48%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на утро четверга, 6 сентября, увеличился до 14,871 миллиардов кубических метров.

Украина заполнила свои ПХГ газом на 48%

Как сообщает ПАО "Укртрансгаз", только за последние сутки в ПХГ Украины было закачано 57,01 миллионов кубических метро газа. В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом по данным ведомства в Украину за сутки поступило из Словакии 24,49 миллионов кубометров газа, из Венгрии - 15,41 миллионов кубометров, вместе с тем из Польши голубое топливо не поступало.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 48%.

В "Укртрансгазе" также напомнили, что на территории Украины без учета Крыма расположены 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиардов кубических метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 4 сентября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензии на поставку природного газа компаниям "Нафтогаз тепло" и "Нафтогаз трейдинг". Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии.


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