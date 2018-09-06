09:59 06.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет поддерживает идею введения налога на импорт пальмового масла, - Головко

Любые ограничение на ввоз продукции стимулируют собственное производство.

Профильный комитет поддерживает идею введения налога на импорт пальмового масла, - Головко

Налоговый Комитет Верховной рады поддержит идею введения пошлины на импорт пальмового масла. Такое мнение в четверг, 6 сентября, высказала член профильного комитете, народный депутат Михаил Головко.

По его словам, это будет стимулировать собственное производство любой продукции, в том числе - с добавленной стоимостью, которая создает дополнительные рабочие места. Также это - уплата налогов и, в целом, положительное влияние на экономику, - подчеркнула он, добавив, что политика импортозамещения должна быть в каждой здравомыслящей стране.

Напомним, парламент недавно принял законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Документ пока был проголосован только в первом чтении.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, авторы документы считают, что принятие документа в целом может спровоцировать подорожание конечных продуктов питания таких, как масла, сыра и сметаны, однако это и "логично, ведь "пальмой" заменяют сегодня натуральные животные жиры, чего категорически допускать нельзя.


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