20:15 06.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых

Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.

Снижение инфляции в июле в целом соответствовало последнему макроэкономическому прогнозу Национального банка.

Этому способствовало существенное расширение внутреннего и импортного предложения продовольственных товаров, благодаря которому цены на них росли низкими темпами.

Кроме того, на ценах на непродовольственные товары сказалось укрепление курса гривны в первом полугодии.

Базовая инфляция в июле замедлилась до 8,8% в годовом измерении, что также ожидалось Национальным банком.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны. Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.


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