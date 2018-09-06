Национальный банк ожидает роста цен на газ

Об этом передает УНН.

Согласно словам чиновника, коммунальные тарифы составляют около 20% индекса потребительских цен. Поэтому в текущем году, согласно прогнозу, влияние на инфляцию будет 1,2%.

Вместе с тем Сологуб отметил, что размер роста атрифов на газ будет зависеть от того, какое решение будет принято по результатам работы миссии МВФ.

Кстати, судя по прогнозу Министерства экономического развития и торговли, цена на газ в 2018 году может вырасти на 18%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", консультации с Международным валютным фондом относительн цены на газ должны завершиться в сентябре.