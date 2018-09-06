Нацбанк на четверг немного поднял курс гривны

100 долл - 2841,1552 грн;

100 евро - 3290,6260 грн.

При этом регулятор установил на 6 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1091.301713;

Серебро - 13.016711;

Платина - 705.185336;

Палладий - 883.308588.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 5 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2849,2993 грн;

100 евро - 3294,3599 грн.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.