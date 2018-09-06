11:55 06.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в четверг потерял семь копеек

В обменных пунктах Украины в четверг, 6 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на семь копеек.

Наличный доллар в четверг потерял семь копеек

Наличный евро держится выше 33 гривен. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,42 гривен, а евро можно купить по 33,06 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,27, продажи 28,27 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,1456, продажи - 28,4275 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,75, продажи - 32,78 - 33,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,5170, продажи - 33,0611 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,080, продажи - 4,050 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,738, продажи 4,202 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 5 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на две копейки. Наличный евро подешевел на три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,49 гривен, а евро можно было купить по 33,06 гривен.


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