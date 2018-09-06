Кабмин усилил борьбу с теневым рынком труда

В среду, 5 сентября, на заседании правительства принято распоряжение "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения". Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, документ предусматривает усиление координации органов государственной власти в вопросах проведения разъяснительной работы и выявлению фактов применения незадекларированного труда.

Профильным министерствам и ведомствам поручено пересмотреть собственные нормативно-правовые акты и внести в них изменения для усиления контроля за оформлением трудовых отношений с наемными работниками.

Авторы инициативы считают, что реализация нормативного акта будет способствовать повышению эффективности государственной политики по защите трудовых прав людей, уменьшению применения незадекларированной труда и усилению дисциплины уплаты налогов и единого социального взноса.

В свою очередь премьер-министр страны Владимир Гройсман отметил, что документ предполагает месячную разъяснительную работу о том, какие штрафы предусмотрены за неоформление работников на предприятии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Госслужбе занятости подсчитали, что в Украине около пяти миллионов человек работают нелегально.

По данным Минсоцполитики, уровень теневой занятости в Украине в 2017 году сократился на 8% - до 3,7 миллионов человек, работающих нелегально.