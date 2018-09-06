Кабмин начал монетизацию субсидий — Минфин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начало монетизацию субсидий для экономных. Теперь каждый гражданин нашей страны, который сэкономил газ зимой, получит около 700 грн.
Соответствующие заявление глава украинского правительства сделал на своей странице в Твиттер.
По его словам, всего заявления на монетизацию газовых субсидий написали около 1,127 млн украинцев. Еще почти 21 тысяча человек - за сэкономленную электроэнергию, которая использовалась для отопления помещения.
Также Гройсман отметил, что выплаты уже начали получать жители Киевщины и Хмельницкой области. К слову, все, кто написал заявления до первого сентября, получат деньги в начале отопительного периода.
"Под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии для отопления или 100 кубов газа", - добавил премьер.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство социальной политики разрабатывает механизм введения субсидий населению в денежной форме с первого января 2019 года.