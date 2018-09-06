11:11 06.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин начал монетизацию субсидий — Минфин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начало монетизацию субсидий для экономных. Теперь каждый гражданин нашей страны, который сэкономил газ зимой, получит около 700 грн.

Кабмин начал монетизацию субсидий — Минфин

Соответствующие заявление глава украинского правительства сделал на своей странице в Твиттер.

По его словам, всего заявления на монетизацию газовых субсидий написали около 1,127 млн украинцев. Еще почти 21 тысяча человек - за сэкономленную электроэнергию, которая использовалась для отопления помещения. 

Также Гройсман отметил, что выплаты уже начали получать жители Киевщины и Хмельницкой области. К слову, все, кто написал заявления до первого сентября, получат деньги в начале отопительного периода.

"Под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии для отопления или 100 кубов газа", - добавил премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство социальной политики разрабатывает механизм введения субсидий населению в денежной форме с первого января 2019 года.


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