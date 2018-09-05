Запасы газа в подземных хранилищах заполнены на 47%

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, за прошедшие сутки в ПХГ Украины было закачано 60,59 млн куб. м газа. При этом, за 24 часа из подземных хранилищах голубое топливо не отбиралось.

Однако, несмотря на это, в украинское государство за сутки поступило из Словакии 24,51 млн куб. м, из Венгрии - 15,40 млн куб. м, из Польши - 0,32 млн куб. м газа.

Таким образом, сейчас украинские ПХГ заполнены на 47%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообща ранее "УРА-Информ", консультации с Международным валютным фондом относительно цены на газ должны завершиться в сентябре.