Украина за месяц выплатила МВФ более 600 млн долларов

Об этом сообщили представители Национального банка Украины.

Отмечается, что в пользу МВФ было выплачено 360 млн долларов на погашение тела кредита и 86,8 млн долларов в качестве выплат по процентам. Также в последний день лета был проведен платеж на сумму 114,3 млн СПЗ, или около 160 млн долларов.

Следующий платеж запланирован на начало ноября в размере 51 млн СПЗ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прошло более четырех лет после революции на Майдане, финансово слабая Украина продолжает терять миллиарды из-за коррупции.