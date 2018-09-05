12:25 05.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина за месяц выплатила МВФ более 600 млн долларов

В августе 2018 года Украина выплатила Международному валютному фонду 456,7 млн спецправа заимствования, что равно около 606,8 млн долларов.

Украина за месяц выплатила МВФ более 600 млн долларов

Об этом сообщили представители Национального банка Украины.

Отмечается, что в пользу МВФ было выплачено 360 млн долларов на погашение тела кредита и 86,8 млн долларов в качестве выплат по процентам. Также в последний день лета был проведен платеж на сумму 114,3 млн СПЗ, или около 160 млн долларов.

Следующий платеж запланирован на начало ноября в размере 51 млн СПЗ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прошло более четырех лет после революции на Майдане, финансово слабая Украина продолжает терять миллиарды из-за коррупции.


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