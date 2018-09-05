Украина вслед за Евросоюзом может отказаться от перехода на летнее время

Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства. А это означает, что в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в Порядок исчисления времени на территории страны.

Об этом в среду утром, 5 сентября, сообщили журналистам в Министерстве экономического развития. В ведомстве также подчеркнули, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют.

Напомним, Украина ежегодно переводит стрелки в последнее воскресенье марта в три часа ночи на один час вперед и в последнее воскресенье октября в четыре часа ночи на один час назад.

Как сообщал УРА-Информ, в Евросоюзе началось онлайн-голосование, которое должно решить, на какое именно время раз и навсегда перейдут жители ЕС. Об этом сообщает DW. Еврокомиссия запустила в четверг, 5 июля, сайт, на котором жители стран ЕС могут до 16 августа проголосовать за то, какое время они считают лучшим: летнее или зимнее. Перехода с одного на другое больше не будет.