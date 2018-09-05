07:45 05.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вслед за Евросоюзом может отказаться от перехода на летнее время

Если Европейский Союз примет решения об отмене перехода на летнее время, Украина может поступить аналогично.

Украина вслед за Евросоюзом может отказаться от перехода на летнее время

Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства. А это означает, что в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в Порядок исчисления времени на территории страны.

Об этом в среду утром, 5 сентября, сообщили журналистам в Министерстве экономического развития. В ведомстве также подчеркнули, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют.

Напомним, Украина ежегодно переводит стрелки в последнее воскресенье марта в три часа ночи на один час вперед и в последнее воскресенье октября в четыре часа ночи на один час назад.

Как сообщал УРА-Информ, в Евросоюзе началось онлайн-голосование, которое должно решить, на какое именно время раз и навсегда перейдут жители ЕС. Об этом сообщает DW. Еврокомиссия запустила в четверг, 5 июля, сайт, на котором жители стран ЕС могут до 16 августа проголосовать за то, какое время они считают лучшим: летнее или зимнее. Перехода с одного на другое больше не будет.


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