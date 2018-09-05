Стоимость недвижимости мира оценивается в 280,6 триллионов долларов

Это является рекордным значением. Об этом говорится в исследовании Savills World Research по состоянию на конец 2017 года.

Эксперты компании отмечают, что наибольшая доля приходится на жилую недвижимость - 220,6 триллионов долларов. Для сравнения стоимость всего когда-либо добытого золота равна 7,6 триллионов долларов, а это только 3,5% от совокупной стоимости жилья.

Эксперты также отмечают, что наибольшая доля совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы.

Доля суммарной стоимости жилья в этих регионах превышает долю мирового населения, которая на них приходится.

Вместе с тем директор департамента мировых исследований Savills Иоланда Барнс пояснила, что в прошлом году общая стоимость всей жилой недвижимости в мире выросла на 8% и составила 220,6 триллионов долларов, превысив показатель для коммерческого сектора и рост стоимости сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 1 августа в Украине вступает в силу изменения на рынке оценки имущества. В правительстве считают, что это постановление позволит предотвратить занижение цен на недвижимость и создаст конкуренцию между оценщиками. Так, отныне, согласно документу, оценку для целей налогообложения могут проводить только компании, которые будут иметь сертификат Субъекта оценочной деятельности по направлению "оценка для целей налогообложения".