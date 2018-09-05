13:15 05.09.2018 | Экономика | Новости
100202906:Polishuk

Стоимость недвижимости мира оценивается в 280,6 триллионов долларов

Совокупная стоимость всей недвижимости мира составила 280,6 триллионов долларов.

Стоимость недвижимости мира оценивается в 280,6 триллионов долларов

Это является рекордным значением. Об этом говорится в исследовании Savills World Research по состоянию на конец 2017 года.

Эксперты компании отмечают, что наибольшая доля приходится на жилую недвижимость - 220,6 триллионов долларов. Для сравнения стоимость всего когда-либо добытого золота равна 7,6 триллионов долларов, а это только 3,5% от совокупной стоимости жилья.

Эксперты также отмечают, что наибольшая доля совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы.

Доля суммарной стоимости жилья в этих регионах превышает долю мирового населения, которая на них приходится.

Вместе с тем директор департамента мировых исследований Savills Иоланда Барнс пояснила, что в прошлом году общая стоимость всей жилой недвижимости в мире выросла на 8% и составила 220,6 триллионов долларов, превысив показатель для коммерческого сектора и рост стоимости сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 1 августа в Украине вступает в силу изменения на рынке оценки имущества. В правительстве считают, что это постановление позволит предотвратить занижение цен на недвижимость и создаст конкуренцию между оценщиками. Так, отныне, согласно документу, оценку для целей налогообложения могут проводить только компании, которые будут иметь сертификат Субъекта оценочной деятельности по направлению "оценка для целей налогообложения".


Поделиться
Читайте также:
 
Стартовали украинско-румынские учения Riverine - ФОТО Тренер сборной Испании ужесточил правила поведения для игроков Украина по примеру Евросоюза отменила переход на летнее время Глава Кабмина поручил Госаудиту проверить наличие лекарств в регионах
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив