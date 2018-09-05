17:36 05.09.2018 | Экономика | Новости
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Россия начала строительство подводной части "Северного потока"

В среду, 5 сентября, в Финском заливе в водах Финляндии начались работы по укладке газопровода "Северный поток-2".

Россия начала строительство подводной части

Об этом сообщила пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

Работы выполняет судно Solitaire. Трубы свариваются между собой на борту судна, после чего газопровод опускается на морское дно.

Укладку труб планируют вести круглосуточно и без выходных.

Трубоукладчик проложит часть газопровода сначала в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок. Позже в этом году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России.

Газопровод "Северный поток 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Как сообщал "УРА-Информ", Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.


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