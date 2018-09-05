10:34 05.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Профильный парламентский комитет исключил из закона о сохранении украинских лесов запрет экспорта дров

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства согласился с предложениями президента Украины и исключил из закона "О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" запрета экспорта дров.

Профильный парламентский комитет исключил из закона о сохранении украинских лесов запрет экспорта дров

Как написал на своей странице в Facebook глава комитета Виктор Галасюк, такое решение принято не потому, что эти предложения правильные. Они как раз идут вопреки интересам Украины и базируются на ложных и искусственных аргументах. Просто реалии таковы, что на преодоление вето голосов в зале недостаточно, - пояснил глава комитета.

При этом он констатирует, что в победных 2/3 завоевана жесткая криминализация контрабанды кругляка и норма об ограничении внутреннего потребления леса, которая позволит гарантированно сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект (№5495), которым, в частности, ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временно запретила экспорт дров (соответствующие правки были внесены ко второму чтению).

Как сообща УРА-Информ, в конце июля президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой закон и возвратил его в парламент со своими предложениями.


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