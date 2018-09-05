11:15 05.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду немного опустился

В обменных пунктах Украины в среду, 5 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на две копейки.

Наличный доллар в среду немного опустился

Наличный евро подешевел на три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,49 гривен, а евро можно купить по 33,06 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,33, продажи 28,34 - 28,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,2307, продажи - 28,4917 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,80, продажи - 32,78 - 33,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,4632, продажи - 33,0633 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,776, продажи 4,201 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 4 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 10 копеек. Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,51 гривен, а евро можно было купить по 33,18 гривен.


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