12:15 05.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин повысил зарплату бюджетникам, привлеченным к мероприятиям по отпору вооруженной агрессии РФ на Донбассе

Кабинет министров Украины в среду, 5 сентября, повысил на 50% зарплат бюджетникам, которые привлечены к проведению антитеррористической операции, или к мероприятиям по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Кабмин повысил зарплату бюджетникам, привлеченным к мероприятиям по отпору вооруженной агрессии РФ на Донбассе

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. Согласно документу, теперь заработная плата сотрудников соответствующих учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета, увеличивается на 50% за фактическое время пребывания в районах проведения операции при наличии подтверждающих документов.

Кроме того, правительство рекомендует руководителям других субъектов хозяйствования предусмотреть в коллективных договорах соответствующую норму.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в июле 2018 года увеличилась на 0,4%. По состоянию на 1 августа долг составил 2,734 миллиардов гривен. Такие данные во вторник, 28 августа, опубликовала Государственная служба статистики во вторник. По данным ведомства, в июле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,1% и на 1 августа составила 1,564 миллиардов гривен.


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