13:59 05.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин поднял минимальные цены на все алкогольные напитки

Кабинет Министров Украины в среду, 5 сентября, повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки.

Кабмин поднял минимальные цены на все алкогольные напитки

Соответствующее постановление правительства принято на сегодняшнем заседании. В частности, минимальные розничные цены на водку повышены на 12,4%, или на 9,85 гривен до 89,4 гривен за бутылку емкостью 0,5 литра.

Таким образом, минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на один лист чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривен до 321 гривны, розничные - на 12,4%, или на 49,24 гривен до 447 гривен.

Цена на конечный продукт определяется путем умножения установленной минимальной цены на крепость напитка в процентах на объем тары в литрах и деления полученного результата на 100%.

Таким образом, минимальная розничная цена за бутылку водки емкостью 0,5 литра повышена с 79,55 гривен до 89,4 гривен.

На коньяк "трехзвездочный" минимальные розничные цены, исходя из таких расчетов, составят 128,3 гривен, "четырехзвездочный" - 139,3 гривен и "пятизвездочный" - 151,7 гривен за бутылку 0,5 литра.

Минимальные оптово-отпускные цены на виски, ром, джин повышены из расчета на один литр чистого спирта на 12,2%, или на 74 гривны до 682 гривны, розничные - на 12%, или на 96 гривен до 895 гривен.

Повышены также цены на вина виноградные с 37 гривен до 42 гривен, крепленые вина и вермуты - с 45 до 49 гривен, игристые вина - с 79,19 до 89 гривен.

Кроме того, минимальные цены на сидр, пери, напитки брожения, полученные в результате природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% установлены на уровне 29,8 гривен.

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования. При этом в пояснительной записке сказано, что такое решение принято в связи с подорожанием компонентов производства: цены на спирт, тару, комплектующие.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде установить сумм акцизного налога на сигареты по адвалорным и специфическим ставкам на уровне не менее минимального акцизного налогового обязательства до 31 декабря 2024 года. Соответствующий законопроект был одобрен в среду, 5 сентября, на заседании правительства.


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