13:35 05.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202908:Polishuk

Кабмин намерен вновь изменить сумму акцизного налога на сигареты

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде установить сумму акцизного налога на сигареты по адвалорным и специфическим ставкам на уровне не менее минимального акцизного налогового обязательства до 31 декабря 2024 года.

Кабмин намерен вновь изменить сумму акцизного налога на сигареты

Соответствующий законопроект был одобрен в среду, 5 сентября, на заседании правительства. Кабмин предлагает временно до 31 декабря 2024 года установить, что во время определения налогового обязательства на сигареты одного наименования сумма акцизного налога, исчисленная одновременно по установленным адвалорным и специфическим ставкам акцизного налога, не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства.

При этом во время определения налогового обязательства на сигареты, размер задекларированной минимальной розничной цены которых меньше размера минимального акцизного налогового обязательства (в пересчете на количество штук сигарет в упаковке), умноженного на коэффициент 1,65, сумма акцизного налога не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства умноженного на коэффициент 1,4.

Целью законопроекта является предотвращение не поступления в бюджет налогов, которые зависят от цены реализации табачных изделий, а именно налога на добавленную стоимость и акцизного налога с розничной продажи.

В пояснительной записке к документу также сказано, что согласно налоговому кодексу производителем или импортером табачных изделий устанавливаются максимальные розничные цены на подакцизные товары путем декларирования таких цен.

Вместе с тем, отмечается, что в текущем году отдельные производители табачных изделий декларировали цены на сигареты в размере от 17,15 гривен до 18,58 гривен за пачку, то есть цены на определенные марки сигарет декларировались на уровне, ниже суммы налогов на стоимость акцизной марки в одной пачке .

При этом такое снижение приводит к тому, что бюджет не дополучит средства от налогов, которые зависят от цены, а именно от налога на добавленную стоимость и акцизного налога с розничной продажи.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается ввести акцизный налог на жидкости, содержащиеся в электронных сигаретах. Его размер предполагается установить на уровне 1,10 гривен за миллилитр.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия бомбит Идлиб - последний бастион повстанцев в Сирии падает Стоимость недвижимости мира оценивается в 280,6 триллионов долларов Стартовали украинско-румынские учения Riverine - ФОТО Тренер сборной Испании ужесточил правила поведения для игроков
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив