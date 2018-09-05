Кабмин намерен вновь изменить сумму акцизного налога на сигареты

Соответствующий законопроект был одобрен в среду, 5 сентября, на заседании правительства. Кабмин предлагает временно до 31 декабря 2024 года установить, что во время определения налогового обязательства на сигареты одного наименования сумма акцизного налога, исчисленная одновременно по установленным адвалорным и специфическим ставкам акцизного налога, не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства.

При этом во время определения налогового обязательства на сигареты, размер задекларированной минимальной розничной цены которых меньше размера минимального акцизного налогового обязательства (в пересчете на количество штук сигарет в упаковке), умноженного на коэффициент 1,65, сумма акцизного налога не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства умноженного на коэффициент 1,4.

Целью законопроекта является предотвращение не поступления в бюджет налогов, которые зависят от цены реализации табачных изделий, а именно налога на добавленную стоимость и акцизного налога с розничной продажи.

В пояснительной записке к документу также сказано, что согласно налоговому кодексу производителем или импортером табачных изделий устанавливаются максимальные розничные цены на подакцизные товары путем декларирования таких цен.

Вместе с тем, отмечается, что в текущем году отдельные производители табачных изделий декларировали цены на сигареты в размере от 17,15 гривен до 18,58 гривен за пачку, то есть цены на определенные марки сигарет декларировались на уровне, ниже суммы налогов на стоимость акцизной марки в одной пачке .

При этом такое снижение приводит к тому, что бюджет не дополучит средства от налогов, которые зависят от цены, а именно от налога на добавленную стоимость и акцизного налога с розничной продажи.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается ввести акцизный налог на жидкости, содержащиеся в электронных сигаретах. Его размер предполагается установить на уровне 1,10 гривен за миллилитр.