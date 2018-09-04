21:32 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ВСУ признал незаконным лишение переселенцев пенсий

Большая палата Верховного суда Украины во вторник, 4 сентября, признала незаконным отказ выплачивать пенсии внутренне перемещенным лицам.

ВСУ признал незаконным лишение переселенцев пенсий

Таким образом, суд отклонил апелляцию Пенсионного фонда. Как сообщил координатор по адвокации организации "Право на защиту" Дарина Толкач, Большая палата оставила в силе решение суда первой инстанции и признана незаконной практику приостановления выплат пенсий по "спискам СБУ", в которые попадали лица, длительное время находящиеся на оккупированных территориях.

Верховный суд принял решение в так называемом образцовом деле. Правовые выводы в этом деле обязательны к применению остальными судами по всем подобным искам переселенцев к органам ПФУ, - пояснила Толкач.

Напомним, проблемы с выплатами у пенсионеров-переселенцев возникают, когда они по каким-либо причинам возвращаются на не подконтрольную территорию и остаются там более двух месяцев. В этом случае они теряют статус внутренне-перемещенных лиц, и как следствие, находясь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не могут претендовать на пенсии в Украине.

Единственная возможность для них сохранить право на пенсию - не позже чем на 59-й день пересечь линию разграничения, "отметившись" на подконтрольной украинской власти территории.

Как сообщал УРА-Информ, право на получение пенсии переселенцам предусмотрено законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", а порядок социальных выплат, к которым правительство приравняло пенсии, регулируется правительственным постановлением №365 от июня 2016 года.


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