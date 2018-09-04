ВСУ признал незаконным лишение переселенцев пенсий

Таким образом, суд отклонил апелляцию Пенсионного фонда. Как сообщил координатор по адвокации организации "Право на защиту" Дарина Толкач, Большая палата оставила в силе решение суда первой инстанции и признана незаконной практику приостановления выплат пенсий по "спискам СБУ", в которые попадали лица, длительное время находящиеся на оккупированных территориях.

Верховный суд принял решение в так называемом образцовом деле. Правовые выводы в этом деле обязательны к применению остальными судами по всем подобным искам переселенцев к органам ПФУ, - пояснила Толкач.

Напомним, проблемы с выплатами у пенсионеров-переселенцев возникают, когда они по каким-либо причинам возвращаются на не подконтрольную территорию и остаются там более двух месяцев. В этом случае они теряют статус внутренне-перемещенных лиц, и как следствие, находясь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не могут претендовать на пенсии в Украине.

Единственная возможность для них сохранить право на пенсию - не позже чем на 59-й день пересечь линию разграничения, "отметившись" на подконтрольной украинской власти территории.

Как сообщал УРА-Информ, право на получение пенсии переселенцам предусмотрено законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", а порядок социальных выплат, к которым правительство приравняло пенсии, регулируется правительственным постановлением №365 от июня 2016 года.